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Tesla отзывает более 120 тыс автомобилей Model S


Компании / Технологии / Потребительский рынок
  • #Вывеска автомобильного концерна Tesla в Лос-Анджелесе. 22 января 2017 года
    © AFP, Getty Images North America/Justin Sullivan

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 123 тысячи автомобилей Model S из-за возможных проблем с гидроусилителем руля, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на разосланное клиентам компании письмо.

Причиной отзыва компания указывает необходимость замены болтов в гидроусилителе руля, которые подвержены повышенной коррозии, особенно в условиях холодного климата, когда дороги посыпают противогололедным реагентом, содержащим соли кальция или магния.

Компания отмечает, что отзыву подлежат модели, выпущенные до апреля 2016 года.

Это уже не первый отзыв автомобилей компании. Примерно год назад Tesla Motors отзывала 53 тысячи автомобилей Model S и Model X по всему миру из-за проблем с парковочным тормозом.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.

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