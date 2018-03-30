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ФАС получила ходатайство Japan Tobacco о покупке "Донского табака"


Компании / Потребительский рынок
  • #Сигареты
    © fotolia.com, Deyan Georgiev

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство Japan Tobacco (JTI) о покупке российской компании "Донской табак", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В ФАС России поступило ходатайство JTI о покупке "Донского табака", - сообщили в пресс-службе.

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"Мы внимательно изучим эту сделку. Максимальный срок рассмотрения ходатайства может достигать три месяца, после чего антимонопольный орган принимает одно из трех решений, установленных законом о защите конкуренции. Экономическая концентрация в табачной сфере крайне высока, "Донской табак" – российская компания, которая занимает значительную долю рынка, и как показывают наши исследования, эта доля росла каждый год", - сообщил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин РИА Новости через пресс-службу.

"Табачная отрасль развивается в условиях жесткого контроля со стороны государства. Количество игроков на рынке счётное, и мы понимаем, что в таких условиях выживают сильнейшие, в этом случае – глобальные транснациональные компании. Поэтому мы изучим представленные документы очень внимательно и примем взвешенное решение в установленный законом срок", - добавил он.

Japan Tobacco сообщила 16 марта, что договорилась о приобретении "Донского табака" за 90 миллиардов рублей. Закрытие сделки ожидается в начале третьего квартала 2018 финансового года после получения разрешения регулирующих органов. Согласно данным Japan Tobacco, продажи группы "Донской табак" по итогам 2017 года оцениваются в 15,825 миллиарда рублей, чистая прибыль — в 1,903 миллиарда.

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