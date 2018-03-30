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Покупателей электромобилей и гибридов в РФ могут освободить от НДС к ноябрю


Компании / Потребительский рынок
  • #Электромобиль
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Покупателей электромобилей и машин с гибридной силовой установкой в России могут освободить от уплаты НДС к ноябрю 2018 года, следует из плана мероприятий в "дорожной карте", утвержденной в правительстве, по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы "Автонет", с которой ознакомились РИА Новости.

Так, в качестве наименования мероприятия указано "установление льготного налогового режима для реализации электромобилей и гибридных автомобилей в части установления налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации указанных видов товаров", - исполнители - Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг с участием АСИ, РВК и рабочей группы "Автонет".

По плану, изменения будут внесены во вторую часть Налогового кодекса РФ к ноябрю 2018 года, в результате ожидается, что будут созданы "стимулы для ускоренного внедрения электромобилей и гибридных автомобилей на рынке Российской Федерации и развития технологий отечественной автопромышленности".

К этому же сроку по плану предполагается установить возможность формирования транспортной накладной в электронном виде, а также особенности осуществления перевозки грузов автомобилями с высокой степенью автоматизации управления, говорится в документе.

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