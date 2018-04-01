Глава "Роскачества": пятая часть российского коньяка является подделкой

МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Пятая часть коньяка на российском рынке по результатам экспертизы оказалась подделкой. Об этом заявил глава "Роскачества" Максим Протасов.

"В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21% тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта", — сказал Протасов в интервью НТВ.

Он добавил, что при производстве подобной алкогольной продукции используются "иные виды" спиртов и по этому критерию она "не может являться коньяком".

Ранее "Роскачество" провело масштабную проверку продаваемого в магазинах коньяка, в ходе которого были изучены около 50 марок напитка из России, Франции, Грузии, Армении и Молдовы. Специалисты протестировали продукт по показателям безопасности и подлинности, а также по органолептическим показателям.