Apple запускает в России программу trade‐in для iPad

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Американский производитель планшетов Apple запустил на территории РФ программу trade‐in для своих iPad. Как пишет газета "Коммерсант", сдать старый яблочный планшет и получить за это скидку на новый можно будет в российских магазинах re:Store, Cstore и "М.Видео".

Приниматься будут планшеты начиная с iPad 2 и iPad mini первого поколения. Размер скидки владельцев устаревших гаджетов определит программное обеспечение.

Как рассказала изданию представитель управляющей re:Store компании Inventive Retail Group Людмила Семушина, при сдаче планшета iPad Air 2 скидка на сопоставимую модель новой линии может достигать до 35%: все зависит от состояния сдаваемого гаджета.