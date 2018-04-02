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Apple запускает в России программу trade‐in для iPad


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Американский производитель планшетов Apple запустил на территории РФ  программу trade‐in для своих iPad. Как пишет газета "Коммерсант", сдать старый яблочный планшет и получить за это скидку на новый можно будет в российских магазинах re:Store, Cstore и "М.Видео". 

Приниматься будут планшеты начиная с iPad 2 и iPad mini первого поколения. Размер скидки владельцев устаревших гаджетов определит программное обеспечение.

Как рассказала изданию представитель управляющей re:Store компании Inventive Retail Group Людмила Семушина, при сдаче планшета iPad Air 2 скидка на сопоставимую модель новой линии может достигать до 35%: все зависит от состояния сдаваемого гаджета.

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