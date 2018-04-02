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HeadHunter может привлечь до $250 млн в рамках IPO в США


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российская рекрутинговая компания HeadHunter намерена привлечь до 250 миллионов долларов в рамках первичного размещения акций (IPO), следует из документов, поданных компанией в комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC).

"Наши действующие акционеры - Highworld Investments Limited ... и ELQ Investors VIII Limited ... предлагают наши американские депозитарные акции (ADS) в рамках этого IPO. Мы не будем получать никаких доходов от продажи ADS продающих акционеров", - говорится в сообщении.

ADS HeadHunter будут размещены на Nasdaq Global Select Market под тикером "HHR".

Организаторами размещения выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA, Merrill Lynch, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк SBER КИБ".

В январе СМИ сообщали о том, что HeadHunter планирует провести IPO в 2018 году.

HeadHunter работает с 2000 года, сервис доступен в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Киргизии.

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