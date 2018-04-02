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Выручка HeadHunter по МСФО в 2017 г выросла в 1,3 раза


Компании / Услуги / Потребительский рынок

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Консолидированная выручка российской рекрутинговой компании HeadHunter по МСФО в 2017 году выросла по сравнению с предыдущим годом в 1,3 раза, до 4,734 миллиарда рублей, следует из из документов, поданных компанией в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC).

Чистая прибыль в отчетном периоде составила 464,104 миллиона рублей против убытка в 2016 году в размере 29,352 миллиона рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос в 1,4 раза, до 2,257 миллиарда рублей.

Чистый долг компании на конец 2017 года составил 5,421 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 1,2 раза.

В январе СМИ сообщали о том, что HeadHunter планирует провести первичное размещение акций (IPO) в 2018 году. Компания намерена разместить американские депозитарные акции (ADS) и привлечь до 250 миллионов долларов в рамках IPO, следует из документов, поданных компанией в SEC в понедельник.

Акции HeadHunter будут размещены на Nasdaq Global Select Market под тикером "HHR". Организаторами размещения выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA, Merrill Lynch, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк SBER КИБ".

HeadHunter работает с 2000 года, сервис доступен в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Киргизии.

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