Росалкогольрегулирование предлагает запретить ИП торговать пивом

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Росалкогольрегулирование (РАР) выступило с предложением к бизнесу, который занимается продажей пива, провести перерегистрацию из индивидуальных предпринимателей (ИП) и стать юридическими лицами, пишет газета "Известия".

Отмечается, что такая инициатива содержится в презентации РАР по итогам деятельности за прошлый 2017 год и в плане работы на текущий 2018 год.

Регулятор в своем документе перечисляет ключевые проблемы пивного рынка в стране, в числе которых - рост нелегального производства продукции, а также отсутствие полного контроля за легальным рынком пива. Еще один пункт - "несоизмеримо малая ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции", отмечает издание.

Росалкогольрегулирование видит одним из способов решения этих проблем введение запрета ИП торговать пивом. По мнению авторов инициативы, это облегчит контроль за рынком, ведь ответственность бизнеса за нелегальное производство и оборот в 10 раз выше, чем у индивидуальных предпринимателей. Собеседник издания в РАР в свою очередь отметил, что служба хочет повысить и для юрлиц ответственность за нелегальное производство и оборот пива. В настоящее время наказание для юридических лиц по КоАПу составляет до 100 тысяч рублей, а для ИП — до 10 тысяч рублей.