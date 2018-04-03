FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Дочка" "Ростеха" вновь стала единственным поставщиком препаратов крови‍


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Одна из дочерних структур госкорпорации "Ростех" "Национальная иммунобиологическая компания " ("Нацимбио") второй год подряд получила статус единственного поставщика лекарственных препаратов, которые создаются из плазмы крови человека либо животных. Об этом пишет РБК со ссылкой на подписанный кабмином документ на 2018-2019 годы.

Как следует из распоряжения правительства, "Нацимбио" будет заниматься поставкой лекарств министерству здравоохранения, Федеральному медико-биологическому агентству, Федеральному агентству научных организаций, ФТС, Федеральной службе исполнения наказаний, а также МЧС, МВД, Минобрнауки, ФСБ и Минобороны.

Помимо этого, "дочка" "Ростеха" займется поставками препаратов в Росрезерв, Росавиацию, Управление делами президента РФ и федеральным государственным бюджетным и казенным учреждениям.

Что касается цены, то в распоряжении говорится, что финансирование контракта на закупку препаратов "определяется в порядке, установленном Минздравом в соответствии с постановлением правительства". За прошлый 2017 год "Нацимбио" от Минздрава получила 6 млрд рублей на закупку препаратов крови.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ