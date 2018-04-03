"Дочка" "Ростеха" вновь стала единственным поставщиком препаратов крови‍

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Одна из дочерних структур госкорпорации "Ростех" "Национальная иммунобиологическая компания " ("Нацимбио") второй год подряд получила статус единственного поставщика лекарственных препаратов, которые создаются из плазмы крови человека либо животных. Об этом пишет РБК со ссылкой на подписанный кабмином документ на 2018-2019 годы.

Как следует из распоряжения правительства, "Нацимбио" будет заниматься поставкой лекарств министерству здравоохранения, Федеральному медико-биологическому агентству, Федеральному агентству научных организаций, ФТС, Федеральной службе исполнения наказаний, а также МЧС, МВД, Минобрнауки, ФСБ и Минобороны.

Помимо этого, "дочка" "Ростеха" займется поставками препаратов в Росрезерв, Росавиацию, Управление делами президента РФ и федеральным государственным бюджетным и казенным учреждениям.

Что касается цены, то в распоряжении говорится, что финансирование контракта на закупку препаратов "определяется в порядке, установленном Минздравом в соответствии с постановлением правительства". За прошлый 2017 год "Нацимбио" от Минздрава получила 6 млрд рублей на закупку препаратов крови.