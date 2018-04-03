Группа "Черкизово" намерена провести SPO на Московской бирже

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Группа "Черкизово" GCHE, один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, объявила о намерении провести вторичное размещение обыкновенных акций (SPO) с листингом на Московской бирже, сообщила компания.

"В рамках предложения акции будут проданы существующими акционерами компании, включая компанию MB Capital Europe Ltd, бенефициарами которой являются определенные члены семьи Михайловых / Бабаевых (совместно, "семья основателей группы"). Точное количество данных акций будет определено в процессе формирования книги заявок", - отмечается в сообщении.

АПК "Михайловский" (входит в группу) в рамках SPO продаст 2,917 миллиона акций (примерно 6,63% находящихся в обращении акций). "Компания MB Capital Europe Ltd также может продать дополнительные акции для исполнения опциона доразмещения", - говорится в сообщении.

Компания планирует привлечь примерно 150 миллионов долларов, которые направит на общекорпоративные цели, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения. Отмечается, что после SPO, семья основателей группы планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю.

После SPO "Черкизово" планирует изменить дивидендную политику, может ежегодно платить не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, сообщила компания.

"Предполагается, что политика выплаты дивидендов будет изменена таким образом, чтобы сумма выплачиваемых ежегодно дивидендов составляла не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год, с поправкой на чистые изменения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции, при условии, что компания сохранит отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на уровне ниже 2,5х в среднесрочной перспективе, и будет способна проводить и финансировать свои будущие затраты на операционную деятельность, развитие и/или стратегические приобретения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания планирует представить новую дивидендную политику на утверждение совета директоров на одном из его следующих собраний.