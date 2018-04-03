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Nissan отзывает в России около 770 кроссоверов X-Trail


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Компания "Ниссан Мэнуфакчуринг Рус" в понедельник сообщила об отзыве на территории России 769 внедорожников Nissan X-Trail, которые сошли с конвейера в период с 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года, сообщает Росстандарт.

Основной причиной отзыва автомобилей стало возможное несоответствие спецификации сварки компонентов механизма наклона спинки заднего раскладывающего сиденья.

Официальные уполномоченные представители в России концерна-производителя "Ниссан Мэнуфакчуринг Рус" сообщат автовладельцам Nissan X-Trail, которые подпадают под отзыв, через рассылку писем либо по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На X-Trail проведут замену каркаса заднего сиденья. Все работы осуществят бесплатно для автовладельцев.

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