Nissan отзывает в России около 770 кроссоверов X-Trail

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Компания "Ниссан Мэнуфакчуринг Рус" в понедельник сообщила об отзыве на территории России 769 внедорожников Nissan X-Trail, которые сошли с конвейера в период с 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года, сообщает Росстандарт.

Основной причиной отзыва автомобилей стало возможное несоответствие спецификации сварки компонентов механизма наклона спинки заднего раскладывающего сиденья.

Официальные уполномоченные представители в России концерна-производителя "Ниссан Мэнуфакчуринг Рус" сообщат автовладельцам Nissan X-Trail, которые подпадают под отзыв, через рассылку писем либо по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На X-Trail проведут замену каркаса заднего сиденья. Все работы осуществят бесплатно для автовладельцев.