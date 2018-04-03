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Иностранцы с 10 апреля начнут получать выплаты по tax free в ряде городов ЧМ-2018


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Иностранные граждане с 10 апреля смогут получить выплаты по tax free в ряде городов, принимающих чемпионат мира по футболу в 2018 году, заявил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Как сообщал в конце марта глава министерства Денис Мантуров, на первых этапах проект будет реализован в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге в ограниченном перечне локаций, определенных правительством. Первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил, что в пилотный проект включены около 500 магазинов.

"С 10 апреля те торговые точки, которые будут участвовать в системе, в рамках тех локаций, пока ограниченных, которые определены, смогут выписывать эти чеки. Соответственно, те иностранные граждане, которые приобретают товары, которые сейчас в системе, смогут получать возврат НДС", - сказал Евтухов.

"Пока выбраны четыре локации: это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край - город Сочи, и Московская область - город Красногорск. У нас есть поручение, чтобы в тех городах, где будет проходить ЧМ по футболу, также была развернута система tax free", - добавил он.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе 18-процентный НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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