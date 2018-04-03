"Мираторг" в I квартале увеличил производство говядины на 38%

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Мираторг" в первом квартале 2018 года увеличил объем производства говядины на 38% в годовом выражении, до 22,2 тысячи тонн, сообщила компания.

Отмечается, что "Мираторг" реализует долгосрочную стратегию по увеличению производства отечественного мяса высокого качества в рамках вертикально-интегрированной бизнес модели "от поля до прилавка".

"Рост производства обусловлен увеличением поголовья и запуском новых животноводческих ферм. Сегодня наши усилия направлены на повышение эффективности действующего производства, мы планомерно увеличиваем мощности и запускаем новые производственные линии, где будут применяться передовые технологии, и в соответствии со вкусом покупателей будут представлены абсолютно новые мясные продукты", - приводится в сообщении комментарий пресс-службы агрохолдинга.

Агрохолдинг "Мираторг" основан в 1995 году и является крупнейшим производителем свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.