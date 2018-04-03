Роспотребнадзор усилит контроль за сыром и сырной продукцией в торговых сетях

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Роспотребнадзор провел встречу с членами правления Национального союза производителей молока, по результатам которой объявил, что усилит контроль за качеством сыра и сырной продукцией в крупных торговых сетях, сообщается на сайт ведомства.

Стороны обсудили также актуальное состояние молочной отрасли, в том числе вопросы противодействия ввозу и обороту "сыроподобной продукции" на территории РФ.

"По результатам обсуждения Роспотребнадзором дано поручение своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего в нижнем ценовом сегменте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае обнаружения продукции ненадлежащего качества, информация о ней будет публиковаться в открытом доступе на государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей – zpp.rospotrebnadzor.ru

Кроме того, стороны договорились об обмене информацией о фальсификации молочной продукции для оперативного принятия мер со стороны надзорного органа.