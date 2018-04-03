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Путин: товарооборот между РФ и Турцией в 2017 г достиг $22 млрд, и это не предел


Компании / Потребительский рынок

 

АНКАРА, 3 апр - ПРАЙМ. Товарооборот России и Турции, увеличившийся в прошлом году до 22 миллиардов долларов, это не предел двустороннего взаимодействия, считает президент РФ Владимир Путин.

"Отрадно, что по итогам 2017 года товарооборот между нашими странами увеличился на внушительные 40%, до 22 миллиардов долларов. Убежден, что это далеко не предел", - сказал Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией.

Седьмое заседание совета под председательством президентов России и Турции проходит в Анкаре.

"Наша страна увеличивает объемы взаимных капиталовложений, встречные и прямые инвестиции приближаются к 10 миллиардам долларов с каждой стороны", - сказал президент РФ.

По словам Путина, турецкие партнеры подготовили насыщенную повестку дня заседания, в рамках которого предстоит обсудить весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, наметить конкретные планы на перспективу.

"Отмечу, что на Совет сотрудничества возложена важная задача: обеспечивать координацию российско-турецкого партнерства в самых различных областях на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга", - сказал президент РФ.

Он заметил, что в преддверии нынешнего заседания совета было проведено большое количество контактов на различных уровнях, "в ходе которых открыто и конструктивно обсуждались двусторонние и международные вопросы, оперативно решались возникающие проблемы".

 

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