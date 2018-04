Совет директоров "О`Кей" утвердил параметры buy back для GDR ритейлера

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Совет директоров ритейлера "О`Кей" на заседании 26 марта утвердил условия проведения программы выкупа глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, говорится в сообщении "О`Кей" во вторник.

"Программа buy back предназначена для предоставления акций для долгосрочной программы стимулирования менеджмента компании и возврата капитала акционерам, чтобы улучшить ликвидность", - поясняется в сообщении.

Этот вопрос будет рассматриваться на годовом собрании акционеров, которое пройдет 27 апреля. Условия программы не раскрываются.

Согласно отчету "О`Кей" за 2017 год, уставный капитал O'Key Group S.A. составляет 2,69 миллиона евро и разделен на 269,074 миллиона акций номиналом 0,01 евро. Одна акция соответствует одной GDR, по состоянию на 31 декабря 2017 года GDR компании представляли 38,17% уставного капитала.

Группа "О`Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. "О`Кей" - крупная российская розничная сеть, компании принадлежит 145 магазинов в крупнейших городах России. Основными бенефициарами "О`Кей" являются Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 50,95% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.