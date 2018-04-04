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В России наладят производство нового флагманского седана Kia Quoris‍


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Корейский концерн Kia запускает производство обновленной версии флагманского седана Quoris для российского рынка на заводе в Калининграде, сообщает "Автотор".

Отмечается, что на прошлой неделе автопроизводитель презентовал новое поколение флагманского седана Kia Quoris в Нью-Йорке.

Отмечается, что подготовка к производству новой модели на калининградском предприятии запланирована на третий квартал текущего 2018 года, из чего можно сделать вывод, что у российских дилеров новые машины появятся в конце года.

Седан Kia Quoris предыдущего поколения выпускаются на "Автоторе" с 2013 года, с конвейера сошли свыше 2 тысяч седанов представительского класса. Цены на предыдущую версию Kia Quoris начинаются от 2 819 900 рублей за базовую комплектацию.

 

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