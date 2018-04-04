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Продажи Skoda в РФ в марте выросли на 34%


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Продажи Skoda Auto Россия в марте 2018 года увеличились на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,483 тысячи автомобилей, сообщила пресс-служба компании.

"Мы сохраняем положительную динамику роста продаж, причем уже третий месяц подряд наблюдаем двузначный рост. Это значит, что продукт, который мы предлагаем, соответствует высоким требованиям российских покупателей", - отметил руководитель Skoda Auto Россия Ян Прохазка, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что драйверами продаж на российском рынке остаются популярные модели Skoda Octavia и Skoda Rapid. В марте было продано 2,904 тысячи Skoda Rapid, что на 29% больше показателя прошлого года. Продажи Skoda Octavia выросли на 15% в годовом выражении, до 2,216 тысячи единиц.

Продажи Skoda Superb в марте выросли в 1,6 раза - до 240 автомобилей. Продажи семейного внедорожника Skoda Kodiaq, который появился на российском рынке меньше года назад, достигли 408 единиц.

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