ФАС к концу апреля ожидает снижения цен в кафе московских аэропортов на 20-35%

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба ожидает, что рестораны московских аэропортов к концу апреля после антимонопольных проверок могут снизить цены на 20-35%, заявил заместитель руководителя Московского областного УФАС России Дмитрий Стрельников.

"Компании, которые заявили готовность снизить цены, свои предложения в рамках расследований уже представили. Я думаю, что к концу апреля должны обновиться ценники на данные продукты. Я бы назвал некий коридор, вилку (снижения цен – ред.) - это от 20 до 35%", - сказал Стрельников на пресс-конференции по итогам проверки цен на продукты в столичных аэропортах. При этом на некоторые продукты цены могут снизиться сильнее.

О готовности снизить цены в аэропортах заявили представители сетей Burger King и "Му-му".

УФАС в сентябре прошлого года возбудило дела в отношении ООО "Бургер Рус" (сеть Burger King), ООО "Галерея-Алекс" (кофейни "Шоколадница") и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" (кафе "Му-му") за установление монопольно высоких цен в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Кроме того, в октябре прошлого года были возбуждены антимонопольные дела против ООО "Галерея Алекс" и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" за высокие цены в "Шереметьево".

Компаниям "Бургер Рус" и "Мастер Франчайзинг Групп" выдано обязательное для исполнения предписание, сообщил Стрельников. Расследование в отношении "Шоколадницы" продолжается. По словам представителя УФАС, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении административных дел. Компаниям может грозить штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.