Минимальная цена будет устанавливаться на каждую категорию вин

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Минимальная розничная цена на вина будет введена, однако на каждый вид напитка будет установлена своя, сообщил в среду журналистам глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян.

"Конечно, планируется, но очень сложный вопрос, потому что очень много разных вин, придётся вводить очень много разных минимальных цен на каждую категорию вина - столовое, качественное, фруктовое, ликерное", - заявил Чуян.

Он добавил, что конкретных цифр пока нет, и вопрос находится в настоящее время "в стадии обсуждения с профессиональным обществом". "У них (участников рынка - ред.) тоже разные мнения", - добавил глава ведомства.

Сроков, когда данное регулирование цен может появитmся, по словам Чуяна, пока нет.

Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку сейчас составляет 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк - 371 рубль.