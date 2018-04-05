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Минпромторг предлагает ввести маркировку продуктов питания‍


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России направил в кабмин письмо с перечнем товаров, которым предлагается ввести обязательную маркировку. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо, в список Минпромторга попали самые разнообразные товары: продукты, пиво, бытовая химия, одежда, духи и другое.

По данным газеты, Федеральная налоговая служба (ФАС) эту инициативу Минпромторга поддержала. В то же время, пишет издание, окончательного решения по списку подлежащих обязательной маркировке товаров пока нет, идет обсуждение.

В настоящее время в РФ маркируются меховые изделия. С лета планируется начать эксперимент по маркировке драгоценностей и ювелирных изделий, а с 2020 года обязательной станет и маркировка лекарств.

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