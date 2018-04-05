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Более 150 тыс тонн "сыроподобной" продукции ввезено в Россию в 2017 г


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россия в прошедшем году импортировала более 150 тысяч тонн "сыроподобной" продукции, которая часто перефасовывается и продаётся уже под видом настоящего сыра, рассказал в интервью РИА Новости министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

"По оценкам экспертов, на территорию России только в 2017 году ввезено более 150 тысяч тонн "сыроподобной" продукции, которая произведена из растительных жиров и молочной сыворотки", - сообщил Ткачев.

Он добавил, что "эта сомнительная продукция" нередко перефасовывается и реализуется в торговых сетях под видом настоящих сыров. "Если ситуацию не изменить, то наши сограждане будут вынуждены покупать молочную продукцию сомнительного качества, а российские сельхозпроизводители из-за снижения спроса на молоко двигаться к банкротству", - считает министр.

Глава министерства отметил, что "за последние 3 года мы вложили в молочную отрасль 87 миллиардов рублей, а потери производителей молока в этом году могут превысить 84 миллиарда рублей".

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