Продажи Renault в России в марте выросли на 25%

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Продажи Renault в России в марте 2018 года выросли в годовом выражении на 25% и составили 14,047 тысячи автомобилей, сообщается в пресс-релизе компании.

"Март стал одним из наиболее удачных месяцев, продажи составили 14,047 тысячи автомобилей (+25% к аналогичному месяцу 2017 года). В марте все модели Renault, представленные на российском рынке, продемонстрировали уверенный рост продаж", - говорится в сообщении.

По итогам первого квартала продажи составили 33,195 тысячи автомобилей, увеличившись на 27% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Как поясняется в сообщении, такие показатели являются результатом стратегии компании, основанной на локальном производстве, и во многом обусловлены представленной на российском рынке широкой модельной линейкой SUV (Sport Utility Vehicle, или кроссоверов).

Отмечается, что по итогам первого квартала одним из драйверов роста стали продажи Renault Kaptur, которые увеличились на 28% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.