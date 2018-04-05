FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Продажи Renault в России в марте выросли на 25%


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Продажи Renault в России в марте 2018 года выросли в годовом выражении на 25% и составили 14,047 тысячи автомобилей, сообщается в пресс-релизе компании.

"Март стал одним из наиболее удачных месяцев, продажи составили 14,047 тысячи автомобилей (+25% к аналогичному месяцу 2017 года). В марте все модели Renault, представленные на российском рынке, продемонстрировали уверенный рост продаж", - говорится в сообщении.

По итогам первого квартала продажи составили 33,195 тысячи автомобилей, увеличившись на 27% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Как поясняется в сообщении, такие показатели являются результатом стратегии компании, основанной на локальном производстве, и во многом обусловлены представленной на российском рынке широкой модельной линейкой SUV (Sport Utility Vehicle, или кроссоверов).

Отмечается, что по итогам первого квартала одним из драйверов роста стали продажи Renault Kaptur, которые увеличились на 28% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Версия для печати

Авто

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ