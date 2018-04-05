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Рынок подержанных грузовиков в РФ в январе-феврале упал на 4%


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. За два месяца текущего 2018 года рынок подержанных грузовых автомобилей в России снизился на 4% и составил 36,5 тысячи штук, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Более четверти рынка подержанных грузовиков составляют машины отечественного производителя KAMAZ: за два месяца было перепродано 9,5 тысячи экземпляров, падение составило 3,5% по отношению к январю-февралю 2017 года.

На втором месте - российский бренд GAZ, продажи составили 3,5 тысячи машин, падение к прошлому аналогичному периоду составило 8%.

На третьем месте - белорусский производитель MAZ, было продано 3,1 тысячи машин, снижение к прошлому периоду - 7%.

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