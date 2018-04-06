Российский пищевой экспорт вырос на 21,1%‍

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Россия увеличила за прошлый 2017 год экспорт сельскохозяйственного сырья и продуктов питания на 21,1% — до $20,7 млрд. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад министерства сельского хозяйства РФ.

Отмечается, что треть вывезенных за границу продовольственных товаров приходится на зерно и мукомольно-крупяную продукцию.

Главными покупателями продовольствия из России в прошлом году были страны дальнего зарубежья. Это Турция, Египет, Китай и Южная Корея: 75% стоимости всех вывезенных товаров ($15,9 млрд) приходится на эти четыре государства.

По мнению опрошенных изданием экспертов, в среднесрочной перспективе вывоз товаров из России за рубеж может вырасти в 1,5 раза — до $30 млрд.