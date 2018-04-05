Секретарь ОП Фадеев попросил "Аэрофлот" улучшить качество мороженого в бизнес-классе

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев попросил руководство "Аэрофлота" AFLT улучшить качество мороженого, которое подают в бизнес-классе: по словам общественника, оно всегда похоже на камень.

"Вы хвастаетесь тем, что мороженое даёте в бизнес-классе. Извините, я часто летаю бизнес-классом. Но мороженое у вас по-прежнему дают как камень. Сделайте что-нибудь, я много лет прошу у руководства "Аэрофлота" сделать так, чтобы мороженое подавали не в виде льда. Вот такое у меня замечание к "Аэрофлоту", - обратился Фадеев к представителям компании на первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров, инициатором которого стала Общественная палата.

"Что касается транспорта, я езжу, и вообще меня все устраивает. Можно, конечно, придираться к чему-то, но мне нравится. И самолеты мне нравятся, и поезда мне особенно нравятся. По сравнению с тем, что было лет тридцать назад, конечно, это небо и земля... Разные дискуссии, но для меня, как пассажира, в целом это все вполне пристойно", - добавил секретарь ОП РФ.

При этом он пожаловался на высокие цены на билеты по России. Фадеев вспомнил, как два года назад путешествовал летом с дочерью в Тоскану, а затем в Нижегородскую область - "рыбу ловить на Волгу", причём билеты в Италию обошлись ему "в два раза дешевле". "Это недопустимо, конечно. Надо, чтобы внутренний туризм был доступен не только верхнему слою среднего класса", - считает Фадеев.

Он также вспомнил резонансную историю, касающуюся несогласия сотрудниц "Аэрофлота" с требованиями компании к размеру одежды бортпроводников.

"С одной стороны, конечно, привлекательные фигуры стюардесс - это хорошо, но с другой стороны - серьезные стюардессы, не совсем молоденькие... Мужчины же трусоваты, и когда они летают на самолётах, они часто боятся. А когда у стюардессы серьёзный такой взгляд, не девчоночий, это внушает доверие и отбивает у мужчин этот страх", - сказал Фадеев.