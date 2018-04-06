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Производитель водки Beluga увеличил чистую прибыль по МСФО в 2017 году в 2,4 раза


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль Beluga group по МСФО в 2017 году выросла в 2,4 раза по сравнению с 2016 годом и составила 655 миллионов рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 3,9%, до уровня в 37,3 миллиарда рублей. EBITDA увеличилась на 13% и составила 3,625 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 5,8%, составив 13,7 миллиарда рублей. Операционная прибыль составила 2,8 миллиарда рублей, увеличившись на 14,6%.

Себестоимость выросла на 10,5% и составила 23,6 миллиарда рублей. Общехозяйственные и административные расходы увеличились на 19,1%, до уровня в 3 миллиарда рублей. Коммерческие расходы упали на 17,4%, составив 7,7 миллиарда рублей.

Капитал и резервы компании сократились на 0,03% и составили 19,448 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства выросли в 1,6 раза, до 11 миллиардов рублей, краткосрочные — снизились на 8,5%, до 10,6 миллиарда рублей.

Beluga group является ведущим производителем алкогольной продукции в России, а также независимым лидирующим российским импортером крепкого алкоголя. Группа управляет шестью предприятиями и собственной дистрибуционной системой. Рыночная доля группы в России составляет 16%. В ее портфель брендов, в частности, входят Beluga, Veda, "Мягков", "Беленькая", "Государев заказ" и "Золотой резерв".

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