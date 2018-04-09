Реселлеры фиксируют рост выручки от продаж смартфонов‍ в 2018 году

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В России количество проданных в 1 квартале текущего года мобильных телефонов осталось на уровне аналогичного периода 2017 года. Тем не менее, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на подсчеты "Связного", выручка от продаж смартфонов выросла на 23%.

По подсчетам другого реселлера - "М.Видео" - выручка в первом квартале 2018 года ​по отношению к первому кварталу прошлого выросла на 20%.

"Связной" подсчитал, что в тройке популярных брендов, как и раньше, на первом месте корейский бренд Samsung, у него доля рынка - 25%. На втором месте впервые производители Huawei и Honor (17%рынка). Американский производитель Apple оттеснен на второе место, его доля рынка - 15%.

Что же касается выручки от продаж, то Apple и Samsung сохранили первое (38%) и второе (27%) места соответственно.