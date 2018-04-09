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СМИ: Минтранс РФ пообещал остановить полеты Pegas Fly в Таджикистан


Туризм / Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Заместители министров транспорта РФ и Таджикистана Александр Юрчик и Ганджалзод Рахмон договорились о запрете полетов между двумя странами для авиакомпаний, не выполнявших рейсы в зимнюю навигацию, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на протокол встречи.

Документ, подлинность которого подтвердили газете два участника встреч и менеджер авиакомпании, знающий о нем от чиновников, был подписан 5 апреля в Москве и разослан авиакомпаниям. Отмечается, что документ публикации не подлежит.

Зимний сезон 2017-2018 годов завершился 25 марта. Полеты на российско-таджикском направлении в новом сезоне начала только российская авиакомпания "Икар" (бренд Pegas Fly), аффилированная с турецким туроператором Pegas Touristic. Авиакомпания летает из "Жуковского" со 2 апреля в Курган-Тюбе 4 раза в неделю, с 4 апреля – в Худжанд 3 раза в неделю, а с середины апреля планируется открыть 3 раза в неделю рейсы в Душанбе.

Представитель Pegas Fly подтвердил газете получение документа. Однако менеджер авиакомпании утверждает, что останавливать полеты Pegas Fly пока не планирует: для этого нет юридических оснований. Собеседник издания назвал это решение "беспрецедентным для рынка". "Надеемся, что это недоразумение, и оно будет разрешено" - добавил он. На рейсы в Таджикистан до конца летнего сезона уже продано 5-6 тысяч билетов.

Непонятно, каким может быть механизм остановки полетов, сказал газете сотрудник другой российской авиакомпании. Международные назначения отзываются, если авиакомпания сама откажется от рейсов, два сезона подряд не использует их или лишится сертификата эксплуатанта. Правда, остановить полеты могут и таджикские власти, не дав разрешение на вылет, запрашиваемое перед каждым рейсом.

В протоколе встречи говорится, что авиационные власти двух стран обсудят механизмы воздействия на нарушителей этого соглашения.

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