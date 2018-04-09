Novartis купит разработчика геннотерапевтических препаратов AveXis за $8,7 млрд

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Novartis заключил соглашение о приобретении американской компании AveXis, занимающейся разработкой лекарств для генной терапии в клинической стадии, за 8,7 миллиарда долларов или 218 долларов за акцию, говорится в сообщении Novartis.

"Novartis объявляет, что вступил в соглашение и план слияния с AveXis по поводу приобретения последней за 8,7 миллиарда долларов", - сообщил Novartis.

На закрытии торгов в пятницу на бирже Nasdaq стоимость AveXis была на уровне 115,91 доллара за бумагу. Таким образом, цена сделки почти в 2 раза выше рыночной.

Советы директоров обеих компаний уже одобрили сделку. Ее завершение ожидается к середине года. По условиям сделки Novartis создаст дочернюю компанию Novartis AM Merger Corporation, которая приобретет акции AveXis с рынка. Затем "дочка" и AveXis будет объединены в одну компанию.

"Влияние сделки будет иметь незначительный негативный эффект на основной доход от деятельности в 2018 и 2019 годах... С 2020 года Novartis ожидает, что эффект от сделки будет положительно влиять на доходы компании, в результате ожидаемого значительного увеличения продаж", - говорится в пресс-релизе. Как добавил глава Novartis Васант Нарасимхан (Vasant Narasimhan), сделка будет частично финансирована за счет продажи доли в одном из совместных предприятий компании. В конце марта Novartis согласилась продать 36,5% в СП с британской GlaxoSmithKline за 13 миллиардов долларов.

AveXis занимается разработкой препаратов для лечения редких типов нейродегенеративных заболеваний. Компания сотрудничает с Общенациональной детской больницей в Колумбусе (штат Огайо, США) и ее исследовательским институтом и другими компаниями, занимающимися генной терапией.