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Mitsubishi отзывает в РФ почти 5 тыс машин Lancer


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель Mitsubishi на российском рынке "MMC Рус" отзывает 4,78 тысячи автомобилей Mitsubishi Lancer из-за возможных проблем с подушкой безопасности водителя, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные c июля 2009 года по февраль 2010 года.

"Причиной отзыва является, возможно, некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах будет произведена замена патрона подушки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "MMC Рус" уведомит владельцев машин, которые попали под отзыв. При этом владельцы могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля и обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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