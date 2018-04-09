Россельхознадзор усиливает контроль за продукцией семи белорусских предприятий

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм, сообщает служба.

"Россельхознадзор продолжает выявлять случаи поступлений в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации. По этой причине Россельхознадзором принято решение ввести усиленный лабораторный контроль", - говорится в сообщении.

Так, усиленный контроль вводится в отношении продукции ОАО "Гомельский мясокомбинат", ОАО "Молоко", ОАО "Молочный мир", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Пружанский молочный комбинат", ОАО "Рогачевский МКК" - филиал по производству сыров, а также Сморгонского филиала Гродненского областного потребительского общества.

Отмечается, что при повторном выявлении нарушений Россельхознадзор может ввести временные ограничения на поставки продукции данных предприятий на территорию РФ.