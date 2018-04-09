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Минфин предлагает ограничить беспошлинный ввоз посылок в РФ с июля до 500 евро в месяц


Технологии / Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает установить порог беспошлинного ввоза посылок в РФ с 1 июля 2018 года на уровне 500 евро на одного человека в месяц, с января 2019 года – 200 евро, следует из проекта постановления правительства.

Сейчас граждане могут получить в РФ без уплаты пошлин посылки на сумму до одной тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, придется заплатить 30-процентную пошлину. Вместе с тем, для багажа действуют отдельные нормы беспошлинного ввоза: для воздушного транспорта - 10 тысяч евро и 50 килограммов, для остального транспорта и пешего порядка - 1500 евро и 50 килограммов.

Документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, касается только посылок (как доставляемых перевозчиками, так и пересылаемых почтой). Норму по весу планируется оставить на уровне 31 килограмма, а беспошлинный порог по стоимости - снизить с 1 июля 2018 года до 500 евро в месяц, а с 1 января 2019 года - до 200 евро.

В феврале замминистра финансов России Илья Трунин в интервью РИА Новости рассказывал о планах понизить порог беспошлинного ввоза посылок в РФ до 500 евро с 2019 года и до 200 евро с 2020 года, причем установить его для каждого отправления, а не суммарно по месяцу. Он также отмечал, что одновременно планируется поэтапно уменьшить ставку таможенной пошлины для таких посылок с действующих 30% до 15%.

Опубликованный проект постановления правительства не оговаривает размер пошлины, однако по сравнению с предварительными планами Минфина содержит два ужесточения: порог остается суммарным для всех отправлений в течение месяца, к тому же его снижение ускоряется.

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