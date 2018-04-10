Минздрав назвал регионы с самой низкой и самой высокой смертностью‍

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России составило список субъектов с самой высокой и самой низкой смертностью по итогам прошлого 2017 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

В среднем по стране показатель смертности уменьшился почти на 4%.

Самые низкие показатели смертности зафиксированы Минздравом в двух кавказских регионах, это республики Ингушения (3,2 случая на 1 тыс. населения) и Чечня (4,6), а также в Ямало-Ненецком автономном округе (4,9).Далее идут республика Дагестан (5,1) и Ханты-Мансийский АО (6,2).

Самые высокие показатели смертности - в Псковской области (17,4 случая на 1 тыс. населения), Новгородской (17,1), Тверской (16,9), Тульской (16,5) и Ивановской областях (15,8).

В 79 регионах России зафиксировано снижение уровня смертности. "В среднем уровень смертности по стране в прошлом году снизился на 3,9% — до 12,4 случая на 1 тысячу населения. Всего в России в прошлом году ушли из жизни 1,8 млн человек, что на 63,6 тысячи меньше, чем в 2016-м", - пишет издание.