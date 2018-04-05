Авиакомпании РФ в I квартале увеличили перевозки пассажиров на 12,3%

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-марте 2018 года нарастили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3%, до 22 миллионов человек, говорится в сообщении Росавиации.

При этом "Аэрофлот" AFLT увеличил в марте объем пассажиропотока на 6,3%, до 2,6 миллиона человек.

"По оперативным данным, в марте 2018 года российские авиакомпании перевезли 7,8 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,7%", - говорится в сообщении.

Пассажирооборот авиакомпаний РФ увеличился в марте до 19,8 миллиарда пассажирокилометров, рост составил 12,7%. По итогам трех первых месяцев года пассажирооборот российских авиакомпаний увеличился до 56,8 миллиарда пассажирокилометров, рост - 13,9%.