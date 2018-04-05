FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Авиакомпании РФ в I квартале увеличили перевозки пассажиров на 12,3%


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-марте 2018 года нарастили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3%, до 22 миллионов человек, говорится в сообщении Росавиации.

При этом "Аэрофлот" AFLT увеличил в марте объем пассажиропотока на 6,3%, до 2,6 миллиона человек.

"По оперативным данным, в марте 2018 года российские авиакомпании перевезли 7,8 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,7%", - говорится в сообщении.

Пассажирооборот авиакомпаний РФ увеличился в марте до 19,8 миллиарда пассажирокилометров, рост составил 12,7%. По итогам трех первых месяцев года пассажирооборот российских авиакомпаний увеличился до 56,8 миллиарда пассажирокилометров, рост - 13,9%.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ