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Минфин РФ предлагает "снизить" градус водки для унификации минимальной цены на нее


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает рассчитывать минимальную розничную цену (МРЦ) на водку для продукции крепостью более 37%, причем для самой "слабой" водки предлагается установить такую же минимальную цену, как и для классической 40-градусной - 205 рублей, проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале regulation.gov.ru.

Согласно федеральному закону о госрегулировании производства и оборота алкоголя, на который ссылается Минфин, водка - это спиртной напиток на основе этилового спирта, который произведен из пищевого сырья, и воды, причем содержание этилового спирта в напитке составляет от 38% до 56% объема готовой продукции.

В текущей версии приказа Минфина, который устанавливает минимальные закупочные, оптовые и розничные цены на крепкий алкоголь, минимальная розничная цена на водку установлена для продукции с содержанием спирта свыше 38% до 56%. При этом самая популярная разновидность водки на российских прилавках - это классический 40-градусный напиток, МРЦ на который установлена на уровне 205 рублей за бутылку 0,5 литра.

"В целях исключения имеющихся в настоящее время разночтений в части применения установленных минимальных цен на алкогольную продукцию (водку) крепостью 38% проектом приказа предусмотрено внесение изменений в приказ Минфина ..., предусматривающих унификацию минимальной цены водки крепостью от 37% до 40% включительно", - говорится в пояснительной записке к проекту.

"Таким образом, предполагается исключить возможность производителям алкогольной продукции (водки) крепостью 38% не применять минимальную цену при ее обороте", - добавляется в документе. В результате для водки крепостью свыше 37% и до 40% включительно предлагается установить МРЦ в размере 205 рублей за полулитровую бутылку.

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