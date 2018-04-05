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Lada попала в топ-50 самых популярных марок авто в мире


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Автомобильный бренд крупнейшего российского концерна "Автоваз" AVAZ - Lada - по результатам февраля текущего года попал в список пятидесяти самых популярных автомобильных марок в мире. Рейтинг был составлен сайтом focus2move.

Отмечается, что за февраль Lada продала 29 175 новых автомобилей, это на 36,1% больше, чем в феврале-2017.Это дало возможность российскому бренду попасть в список и оказаться на 44 строчке рейтинга.

Lada расположилась между британским брендом Land Rover (было продано 29 225 новых авто) и китайским производителем BAIC (продано 28 998 экземпляров).

Лидером мирового авторынка в феврале стала японская марка Toyota. Она продала 640 554 автомобиля.

Второе и третье места - у Volkswagen и Ford. Эти бренды продали 446 597 штук и 415 175 штук соответственно.

В пятерке также оказались Nissan (387 581 авто) и Honda (345 854 авто).

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