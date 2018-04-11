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Суд признал "СУ-155" банкротом


Недвижимость и строительство / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 11 апр -ПРАЙМ. Московский арбитражный суд в среду признал акционерное общество "СУ-155" банкротом и открыл в компании конкурсное производство сроком на полгода. Об этом сообщает Москомстройинвест.

Отмечается, что процедура банкротства застройщика не будет влиять на сроки исполнения обязательств перед пострадавшими гражданами в Москве.

"Сроки исполнения обязательств перед пайщиками определены в соответствии с утвержденной дорожной картой, признание "СУ-155" банкротом их не меняет", - цитируются в сообщении слова руководителя ведомства Константина Тимофеева.

Процедура наблюдения в отношении головной структуры "СУ-155" была введена весной 2016 года. Тогда группа, которая являлась одним из крупнейших застройщиков на рынке жилья в РФ, имела многочисленные просроченные обязательства перед своими дольщиками и пайщиками.

Достройку 145 жилых объектов группы в 14 субъектах РФ поручили кредитной организации "Российский капитал".

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