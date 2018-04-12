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Минпромторг доработал проект о продаже безрецептурных лекарств в магазинах


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок
  • #Лекарства
    © fotolia.com, Alexander Raths

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России направило в Минздрав доработанный проект закона, который разрешает продажу безрецептурных лекарственных препаратов в продуктовых магазинах страны, сообщает газета "Коммерсант".

Отмечается, что разработанный ранее Минпромторгом документ предлагал наделить ритейлеров правом продажи безрецептурных препаратов в случае, если у них есть лицензия на осуществление фармацевтической деятельности. Такое разрешение было бы возможно получить на каждое юрлицо вне зависимости от количества торговых точек. В таком виде законопроект вызвал недовольство ряда министерств и представителей аптечной отрасли.

Новый документ предлагает дать разрешение торговым точкам реализовывать безрецептурные препараты вообще без отдельной лицензии. Помимо этого, в законопроекте конкретизируется, что таким правом будет наделяться компания, которая в качестве основного вида деятельности ведет розничную торговлю пищевыми продуктами.

В то же время осуществление фармацевтической деятельности будет носить уведомительный характер: организации придется сообщать о ее начале в подведомственный Минздраву Росздравнадзор.

Кроме этого, в законопроекте предлагается перечень из 34 групп безрецептурных препаратов, продажа которых допускается в магазинах, к которым относятся сердечные средства, жаропонижающие и болеутоляющие свечи, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка, системы для переливания крови и другое.

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