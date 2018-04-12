Увеличена скидка на новые автомобили для жителей Дальнего Востока

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Жители Дальневосточного федерального округа (ДФО) теперь смогут покупать новые автомобили в рамках программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" со значительной скидкой, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Отмечается, что ведомство планирует повысить скидки по этим программам на покупку новой машины с 10 до 25%.

Как следует из сообщения Мантурова, этот шаг был предпринят с целью "повышения доступности новых, экологичных и безопасных автомобилей, оснащенных системой ГЛОНАСС" в ДФО.

Мантуров отметил, что эта мера позволит достичь примерного ценового паритета новых российских автомобилей и популярных на Дальнем Востоке импортных машин с пробегом.

На первоначальный взнос скидка будет представляться заемщику банком. машины, подпадающие под программы, должны стоить до 1,45 млн рублей. Для оформления льготы необходимо иметь водительское удостоверение, а также наличие двух либо более несовершеннолетних детей (проверяется банком по паспорту или по свидетельствам о рождении несовершеннолетних) либо приобретение автомобиля впервые (также проверяется банком).