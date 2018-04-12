Кабмин РФ поддержит продление нулевой пошлины на экспорт зерна минимум на два года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержит предложение Минсельхоза о продлении нулевой пошлины на экспорт зерна минимум на два года; кабмин не отменяет пошлину совсем, чтобы оставить этот механизм на случай форс-мажоров, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Да (поддержит). Может быть, даже больше, чем на два года. Принципиальное решение принято", - сказал он журналистам.

При этом, по мнению вице-премьера, продлить действие нулевой пошлины можно и на более длительный срок. "Предсказуемость важна, поэтому можно и на пять лет. Мы обсудим это еще с коллегами. Но нужно, чтобы срок был достаточный, чтобы все знали, что в обозримом будущем ничего не поменяется", - подчеркнул вице-премьер.

Дворкович подчеркнул, что "в принципе мы и не планируем вводить более высокую пошлину, просто не хотим ликвидировать сам инструмент для форс-мажорных ситуаций". "Хотя мы их не предвидим", - добавил Дворкович.

Президент РЗС Аркадий Злочевский сообщал 10 апреля, что РЗС вновь направил в Минсельхоз РФ предложение об отмене экспортной пошлины на пшеницу, которая в настоящий момент обнулена, однако Минсельхоз выступает за то, чтобы оставить пошлину на нулевом уровне еще на два года.

Власти РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна в феврале 2015 года ввели экспортную пошлину на пшеницу. С 23 сентября 2016 года пошлина обнулена сроком на 21 месяц - до 1 июля 2018 года. В конце марта текущего года глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев сообщил, что власти сохранят экспортную пошлину на пшеницу на нулевом уровне и после 1 июля, однако возможна и ее полная отмена.