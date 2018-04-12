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Россельхознадзор на следующей неделе проверит турецких производителей томатов


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 15 по 21 апреля проведет еще одну проверку производителей томатов в Турции, сообщает ведомство.

В начале апреля сообщалось, что Россельхознадзор разрешил поставки в РФ томатов 15 турецких компаний. В конце марта ведомство также отмечало, что готово в апреле начать инспекцию предприятий, осуществляющих производство томатов в Турции.

"Эксперты Россельхознадзора в период c 15 по 21 апреля 2018 года посетят Турецкую Республику с целью ознакомления с технологией выращивания, упаковки и подготовки томатов к экспорту в Россию, а также оценки соблюдения фитосанитарных требований Евразийского экономического союза турецкими предприятиями, производящими указанную продукцию", - говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор неоднократно направлял инспекцию в Турцию для проверки производителей томатов, в том числе проверка проводилась после отмены с 1 ноября жесткого запрета на импорт турецких томатов.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.

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