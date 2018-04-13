Дилер отзывает в РФ 20 тыс машин Mazda 6

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель Mazda на российском рынке ООО "Мазда Мотор Рус" отзывает 20,03 тысячи автомобилей марки Mazda 6 из-за возможной коррозии вала привода стояночного тормоза, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные c ноября 2012 года по сентябрь 2015 года.

"Причиной отзыва транспортных средств, оснащенных стояночным тормозом с механическим (тросовым) приводом, является ненадлежащая герметичность чехла заднего тормозного суппорта. Вал привода стояночного тормоза, являющийся элементом заднего тормозного суппорта, может подвергнуться коррозии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при дальнейшей эксплуатации автомобиля в этом состоянии возможно развитие коррозии и повышение сопротивления при перемещении вала. Вероятно заедание корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к снижению тормозного усилия стояночного тормоза. Для автомобиля, припаркованного на уклоне, это чревато неожиданным троганием с места, и, как следствие, повышением вероятности наступления дорожно-транспортного происшествия.

На автомобилях Mazda 6 проверят, распространяется ли действие данной отзывной компании на тормозные суппорты, установленные на автомобиле. Кроме того, при необходимости обследуют валы привода стояночного тормоза на присутствие коррозии на определенном участке. Если обнаружится коррозия, будет произведена замена тормозных суппортов модифицированными, в обратном случае – замена защитного чехла модифицированными.

Уполномоченные представители ООО "Мазда Мотор Рус" проинформируют владельцев автомобилей Mazda 6, подпадающих под отзыв, о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, которые будут осуществляться бесплатно для владельцев.