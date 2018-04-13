СМИ: Media Saturn ведет переговоры о продаже своих магазинов в РФ "М.Видео" и "Эльдорадо"

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Холдинг Media Saturn, принадлежащий немецкой компании Ceconomy, ритейлеру электроники, может продать сеть своих магазинов в РФ структурам Михаила Гуцериева "М.Видео" и "Эльдорадо", в условиях жесткой конкуренции на рынке, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Компания ведет переговоры с двумя крупнейшими продавцами бытовой техники и электроники - "М.Видео" и "Эльдорадо", - которые собираются объединить свой бизнес", - цитирует агентство свои источники.

Помимо продажи также обсуждается участие в российской группе, уточняет агентство.

Отмечается также, что стороны еще не приняли решения, а также то, что переговоры могут закончиться без каких-либо результатов.

В конце марта "М.Видео" сообщила, что покупает "Эльдорадо" (обе входят в холдинг "Сафмар" Гуцериева) за 45,5 миллиарда рублей. Окончательное решение будет принято на внеочередном собрании акционеров. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева владеет 57,7% акций "М.Видео". Пакет был приобретен у основателя ритейлера Александра Тынкована и его партнеров весной 2017 года. "Эльдорадо" группа купила в декабре 2016 года.

В конце марта 2016 года немецкая Metro AG сообщила, что готовится к разделению бизнеса на две публичные компании. В июле суд Германии окончательно одобрил разделение Metro. В итоге Metro AG сменила название на Ceconomy AG и занялась продажей электроники, в нее вошли сети Media Markt и Saturn. А бизнес продуктов питания ритейлера выделен в отдельную публичную компанию - Metro Wholesale & Food Specialist AG (W&FS). Штат Ceconomy составляет примерно 65 тысяч человек. У компании более 1 тысячи магазинов в Европе.