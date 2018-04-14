FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Доходы Москвы от туризма достигли 700 млрд рублей в 2017 году


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. За последние годы объем иностранного туризма в Москве вырос на 40%. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

"Несмотря на все санкции, ограничения и жесткое отношение к нашей стране, порой предвзятое, тем не менее мы видим, что даже иностранный туризм за последние годы вырос на 40%, а внутренний туризм — на 80%", — приводит слова Собянина пресс-служба Кремля.

По его словам, в 2010 году Москву посетили 12,8 млн туристов, а в 2017-м — 21 млн человек.

"Соответственно, выросла экономика, поступления в экономику города — с 200 миллиардов рублей (в 2010 году) до 700 миллиардов", — заявил он.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ