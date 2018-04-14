Доходы Москвы от туризма достигли 700 млрд рублей в 2017 году

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. За последние годы объем иностранного туризма в Москве вырос на 40%. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

"Несмотря на все санкции, ограничения и жесткое отношение к нашей стране, порой предвзятое, тем не менее мы видим, что даже иностранный туризм за последние годы вырос на 40%, а внутренний туризм — на 80%", — приводит слова Собянина пресс-служба Кремля.

По его словам, в 2010 году Москву посетили 12,8 млн туристов, а в 2017-м — 21 млн человек.

"Соответственно, выросла экономика, поступления в экономику города — с 200 миллиардов рублей (в 2010 году) до 700 миллиардов", — заявил он.