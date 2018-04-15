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Rolls-Royce планирует поставлять двигатели для российско-китайского самолета


Компании / Потребительский рынок

ПЕКИН, 15 апр – ПРАЙМ. Британский производитель двигателей Rolls-Royce намерен принять участие в конкурсе на поставку двигателя для российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на представителя Rolls-Royсe Пола Стейна, передает РИА Новости.

Совместное предприятие Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC) — CRAIC декабре 2017 года направило RFP (request for proposal) потенциальным поставщикам самолета, на которые ожидает ответ к концу мая 2018 года. Завершение процедур RFP по программе CR929 ожидается в конце 2019 году.

"Мы относимся очень серьезно к этому. Мы хотим быть поставщиком двигателя. Самолет CR929 создаст хорошую позитивную конкуренцию и инновационные возможности для авиационной промышленности…CR929 – отличный самолет. Мы хотим предложить то, что мы уже знаем. Это двигатель с последними проверенными технологиями. Мы хотим гарантировать коммерческий успех новой модели самолета", — цитирует газета Стейна.

Он добавил, что команда инженеров Rolls-Royce находится в тесном и постоянном контакте с CRAIC для гарантии того, чтобы потенциальный двигатель наилучшим образом подошел самолету.

Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию самолета к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей — европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов. Первый полет самолета ожидается в 2025 году.

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