Чистая прибыль ПИК по МСФО по итогам 2017 года упала в 6 раз

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль ГК ПИК по МСФО по итогам 2017 года упала в 6 раз, следует из материалов компании.

"Чистая прибыль составила 3,2 миллиарда рублей по сравнению с 19,1 миллиарда рублей в 2016 году", - говорится в них.

Общая выручка в 2017 году выросла в 3 раза (на 203,4%) - до 175,1 миллиарда рублей. Выручка от продажи недвижимости увеличилась также более чем в 3 раза (на 214,5%) и составила 169,9 миллиарда рублей, сообщается в материалах.

Расчетная выручка на квадратный метр недвижимости, переданный покупателям, составила 90 тысяч рублей на квадратный метр. Объем готовой недвижимости, переданной покупателям, вырос на 210,4% - до 1,887 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении.

Приведенная EBITDA увеличилась на 41% - до 15,6 миллиарда рублей. Рентабельность по показателю "приведенная EBITDA" составила 9% по сравнению с 19,3% в 2016 году, отмечается в нем.

Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 15 миллиардов рублей (годом ранее - 40,7 миллиарда рублей).

Группа "ПИК" - крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.