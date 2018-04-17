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В России 3 млн автовладельцев ездят без полиса ОСАГО‍


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Третий год подряд ситуация с массовыми отказами российских автомобилистов от покупки полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) продолжает усугубляться, пишет газета "Известия".

Изданию стало известно, что только за прошедший 2017 год число штрафов за езду без полиса ОСАГО выросло на 40% и составило 2,8 млн штук.

Как следует из данных МВД, при этом парк легковых и грузовых машин на территории России за три года - с 2014 по 2017 - вырос с 44,6 млн авто до 50 млн машин.

Как следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА), по трассам РФ без полиса ОСАГО или с фальшивыми документами о страховке ездят около 3 млн человек. Но эта цифра, считают опрошенные изданием эксперты, на самом деле гораздо больше. По мнению экспертов, эта тенденция обусловлена ростом стоимости полиса ОСАГО, которая за последние несколько лет выросла более чем в два раза.

Еще одна причина отказа от ОСАГО заключается в качестве самой услуги: оно становится только хуже. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что водители зачастую становятся жертвами мошенничества, добросовестно покупая фальшивые полисы ОСАГО.

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