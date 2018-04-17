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Суд в Москве подтвердил законность штрафа McDonald's за сверхкалорийные "Биг Маки"


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в 450 тысяч рублей, который Роспотребнадзор наложил на McDonald's за реализацию бургеров с превышением содержания углеводов и энергетической ценности, следует из опубликованного во вторник решения суда.

Как говорится в судебном акте, надзорное ведомство в декабре прошлого года провело проверку ресторана McDonald's на улице Миклухо-Маклая в Москве и обнаружило, что предприятие вводит клиентов в заблуждение относительно потребительских свойств готовой продукции. Так, в бургере "Биг Мак" вместо заявленного содержания углеводов 42 г/100 г обнаружено более 60 г/100 г, энергетическая ценность составила 570 ккал/100 г вместо заявленной в технологической карте 503 ккал/100 г.

Аналогичные нарушения обнаружены в продукции "Чизбургер Де Люкс" и "Гриль Гурмэ".

По результатам проверки Роспотребнадзор в январе привлек ООО "Макдоналдс" к административной ответственности в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. Предприятие общественного питания обратилось в суд с заявлением об отмене постановления, однако арбитраж Москвы 10 апреля это заявление отклонил.

"Выявленное нарушение является существенным, поскольку создает прямую угрозу безопасности жизни и здоровью людей, нарушает права потребителей на приобретение качественной и безопасной продукции", - указал суд первой инстанции в своем решении. У McDonald's, который своего представителя в суд не направил, есть десять дней для апелляционного обжалования судебного акта.

Ранее в апреле Роспотребнадзор сообщал, что арбитраж Москвы оставил в силе штраф в 550 тысяч рублей, наложенный на "Макдоналдс" за отсутствие маркировки на продукции, которая реализуется через окна "МакАвто" и "МакЭкспресс" в ресторанах на Ореховом бульваре, улице Миклухо-Маклая и проспекте Мира.

В сообщении ведомства отмечалось, что на данную продукцию отсутствуют декларации о соответствии. Ведомство подчеркивало, что продукты должны сопровождаться маркировкой с информацией, которая включает в себя дату изготовления, срок годности, условия хранения. Всего в начале этого года Роспотребнадзор, как следует из картотеки арбитражных дел, вынес больше десяти постановлений о привлечении "Макдоналдс" к административной ответственности.

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