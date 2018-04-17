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"О`Кей" в I квартале снизил выручку на 6,9%


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Группа компаний "О`Кей", крупный российский ритейлер, снизила чистую розничную выручку в первом квартале текущего года на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год - до 39,84 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Сопоставимые продажи группы уменьшились на 0,7% в годовом выражении в основном за счет более слабых результатов в январе, в то время как февральские и мартовские результаты улучшились.

Группа прогнозирует рентабельность по EBITDA в 2018-2020 годах в диапазоне 7-8%. Кроме того, по прогнозам ритейлера, чистый розничный доход от деятельности дискаунтеров вырастет примерно на 50% в 2018 году за счет открытия 30 новых магазинов.

Группа "О`Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. "О`Кей" - крупная российская розничная сеть, компании принадлежит 145 магазинов в крупнейших городах России. Основными бенефициарами "О`Кей" являются Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 50,95% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.

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